Чорна п’ятниця: всі подробиці про смерть депутата Антона Полякова

Вночі 8 жовтня у Києві помер Антон Поляков – народний депутат від фракції За майбутнє. Йому було лише 33 роки.

Як повідомляють правоохоронці, Антону Полякову стало зле в автомобілі таксі – медикам не вдалося його реанімувати.

Факти ICTV зібрали всі відомі наразі факти про смерть депутата.

Нардеп Антон Поляков помер: що відомо

Обставини смерті Антона Полякова

Антону Полякову стало зле в салоні автомобіля таксі. Авто з Поляковим порушило правила дорожнього руху, через що його зупинили патрульні. Поліцейські виявили Полякова непритомним – він не дихав, пульс був відсутнім.

Вони одразу викликали швидку допомогу та додатковий екіпаж. Правоохоронці дістали нардепа з авто та самостійно намагалися реанімувати.

Потім рятувати 33-річного політика почали медики, але безрезультатно.

Водій таксі розповів, що підібрав депутата на зупинці у Дніпровському районі Києва. Дорогою його нудило і стало зле.

Галина Янченко, депутат від партії Слуга народу, також зазначила, що у Полякова були конвульсії. Таку інформацію їй озвучили у поліції.

За даними Янченко, на момент зупинки авто Поляков був ще живий, але у дуже важкому стані. Нагрудні камери патрульних все зафіксували.

Як кваліфікувала справу поліція

Поліція розпочала провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою Природна смерть.

Наразі слідчі дії у справі тривають. За даними поліції, всі речі, зокрема документи та гроші, залишилися при загиблому. Його автомобіль оглянули та забрали, а водія таксі опитують слідчі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відреагувала на подію та запевнила, що правоохоронці “швидко та об’єктивно знайдуть істину”.

Причина смерті Полякова

Щойно медики констатували смерть Антона Полякова, його тіло направили на експертизу.

Розтин показав, що причина смерті депутата Полякова – гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.

Реакція колег

Народні депутати висловлюють сум та співчуття через передчасну смерть колеги. Пленарне засідання Ради розпочалося з хвилини мовчання для вшанування пам’яті Антона Полякова.

– Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Антона Едуардовича і просимо вшанувати пам’ять нашого колеги хвилиною мовчання, – заявив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Одним з перших про смерть Полякова повідомив екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

– Мої співчуття рідним та близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним, – написав він.

Співголова депутатської групи За майбутнє Тарас Батенко назвав день смерті Полякова чорною п’ятницею. Він зауважив, що Поляков був правдивим, чесним і порядним, а його смерть – це ціна української політики.

Людмила Буймістер з фракції Слуга народу заявила, що смерть Полякова – це “величезна трагедія” та закликала не спекулювати на цій темі.

Олексій Гончаренко від Європейської солідарності зауважив, що ще напередодні бачив депутата.

– Співчуття усім рідним та близьким. Ще вчора бачив Антона. Не можу в це повірити.

Біографія Антона Полякова

Антон Поляков народився у листопаді 1987 року в місті Чернігів. У 2019 році він став депутатом від Слуги народу, але ненадовго. Через кілька місяців його виключили.

Деякий час Поляков був безпартійним, а у 2020 році долучився до депутатської групи За майбутнє.

Восени 2020 року депутат був кандидатом на посаду мера Чернігова, але йому віддали голоси лише 4,3% виборців.

Антон Поляков був одружений та разом з дружиною виховував двох доньок. Одна з них цього року пішла у перший клас.

Більш детальну біографію Антона Полякова читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНІАН, Антон Поляков