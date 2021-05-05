У Теребовлі на Тернопільщині затримали 24-річного хлопця, який завдав смертельних ножових поранень одному із нападників. Тієї ночі до його будинку увірвалася група чоловіків, які хотіли напасти на матір хлопця.

Інцидент стався на Великдень, ввечері 2 травня. На місцеву дискотеку приїхала компанія з села Іванівка.

Хлопці вживали алкоголь, і вже невдовзі через дивну поведінку 24-річний місцевий мешканець, ветеран АТО, зробив їм зауваження.

Саме це і спровокувало конфлікт між чоловіками. Намагаючись мирно загалодити суперечку, хлопець вирішив піти додому, де на нього чекала матір.

Слідством було встановлено, що компанія з сусіднього села вистежила будинок хлопця. Чоловіки вдерлися на його подвір’я, вирвали дверні ручки та навіть вибили двері.

– Про непрошених гостей повідомив на лінію 102 і після цього одразу вийшов до дебоширів з ножем. Проте, коли почалася штовханина, хлопець випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося летальним, – розповів начальник місцевого відділення поліції Андрій Купчак.

Потерпілий, відбігши на метрів триста, помер від втрати крові.



















Шестеро на одного: під Тернополем ветеран АТО вбив одного з нападників, захищаючи матір / 5 фотографий

Вже наступного ранку 24-річний ветеран АТО зізнався у скоєному. Встановлено, що на момент нападу він був тверезим.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 118 (Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) КК України.

Суд вже обрав хлопцеві запобіжний захід – на час слідства він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Побиття учня в Тернополі

На початку березня в Тернополі вчителька гімназії побила семикласника на очах дітей. Причиною цього могли стати образливі слова на адресу педагога.

Незважаючи на те, що батьки потерпілого семикласника не стали писати заяву на вчительку, вже за декілька днів після інциденту її було звільнено з гімназії.

Співробітники ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції проводять перевірку за усіма наявними фактами.

Джерело: Досьє 102