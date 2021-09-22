Замах на Сергія Шефіра біля Лісників: всі подробиці про обстріл авто Шефіра

Біля села Лісники Київської області обстріляли автомобіль помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Факти ICTV розповідають все, що відомо про замах на Шефіра, станом на зараз. Інформація оновлюється.

Замах на Шефіра біля Лісників: що відомо

В авто Сергія Шефіра стріляли близько 10.00 біля села Лісники Київської області. В авто помічника президента влучило понад 10 куль. За даними генерального прокурора Ірини Венедіктової, стріляли із автоматичної зброї калібру 7,62.

Водій транспортного засобу дістав поранення, йому надали першу медичну допомогу. Сам Шефір не постраждав.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія підтвердив, що у Сергія Шефіра не було державної охорони. Але після інциденту вона точно з’явиться.

У якому стані поранений водій

Водій Шефіра дістав три кульові поранення. Попри це, він не зупинив авто, а сам самостійно доїхав до парковки супермаркету.

Уже на місці він викликав швидку допомогу. Наразі поранений водій перебуває у лікарні, де йому роблять операцію. За словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

На обстріл авто Шефіра відреагував Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл автомобіля Шефіра. Наразі він перебуває з робочим візитом у США, але одразу після виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН повернеться до Києва.

– Передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість, а от відповідь буде сильною, – сказав президент.

Замах на Шефіра: реакція поліції та що буде з розслідуванням

Поліція відкрила кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

На місце обстрілу авто Шефіра біля Лісників виїхало керівництво Національної поліції, прокуратури, а також генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Правоохоронці ввели спеціальну операцію Серена, на місці проводять слідчі дії. Всіх, хто має якусь інформацію про замах на Шефіра, просять повідомляти на лінію 102.

Військовий експерт Олег Старіков заявив, що у таких випадках розслідувати справу потрібно за три години, а потім шанси знайти злочинця зменшуються.

– Якщо за годину вони не візьмуть, то зразу 50%, а через три дні ця справа стане “висяком”, як кажуть слідчі карного розшуку. Зараз вони працюють над збором показів свідків, потім з речовими доказами… розширюється коло, де, можливо, сидів стрілець.

На думку Старікова, обстріл авто Шефіра – це не теракт, а “економічні розборки”. Він наголосив, якщо поліції вдасться знайти місце, звідки стріляв зловмисник, це 50% успіху.

Також Старіков впевнений, що стрілець був не один, адже його хтось мав прикривати. На думку експерта, замах на Шефіра здійснювала група приблизно з п’яти або шести людей.

Можливі версії

Про можливі версії замаху на помічника президента розказав голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Він припустив, що такий чином хтось хотів “передати привіт команді” або ж президенту. Друга версія – російський слід, третя – причетність фінансово-промислових груп, проти впливу яких останнім часом посилилася боротьба з боку держави.

Фото обстрілу авто Шефіра