У неділю зранку, 17 жовтня, у Львівській області сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля.

Як поінформували в обласному управлінні ДСНС України, інформація про аварію надійшла до рятувальників о 07:45.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Львів-Тернопіль – у селі Ясенівці Золочівського району. За даними рятувальників, водій автомобіля Lada Priora не впорався із керуванням та зіткнувся із вантажівкою DAF.

Унаслідок аварії водій та пасажир легковика Lada Priora загинули на місці. Рятувальникам довелося деблокувати та діставати тіла загиблих із понівеченого авто за допомогою електричного розтискача.

Загалом на місці аварії працювали 7 співробітників ДСНС та спецтехніка.

Наразі правоохоронці встановлюють причини ДТП.

Загинули на місці: на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю легковика і вантажівки / 5 фотографий

15 жовтня в Закарпатській області у селі Великі Лучки автомобіль Renault зіткнувся з евакуатором, який саме чіпляв автівку, що кількома годинами раніше в’їхала на цьому ж місці в електроопору. Внаслідок зіткнення Renault охопило вогнем. Троє пасажирів легковика не вижили, також помер водій Renault. А водія евакуатора доставили до лікарні каретою швидкої допомоги.

А в Києві на Броварському проспекті на початку жовтня зіткнулися маршрутний автобус та легковий автомобіль. У салоні маршрутки перебували пасажири. На великій швидкості легковик врізався у транспортний засіб, після чого той відлетів у стовп та розколовся. Декілька пасажирів травмувалися.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області