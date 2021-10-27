Смертельна аварія сталася у Харкові увечері 26 жовтня на перехресті доріг Гагаріна та Одеської. Зіткнулися автомобілі марки Infinity та Chevrolet – 58-річний водій Chevrolet одразу загинув на місці.
Троє пасажирів Infinity отримали травми і наразі перебувають у реанімаційному відділені лікарні. Це двоє хлопців 19-ти років та 16-річна дівчина. Винуватцем смертельної ДТП на Одеській у Харкові став 16-річний водій Infinity.
Неповнолітній намагався проїхати через перехрестя на червоне світло світлофора. За попередніми даними поліції, він гнався на швидкості 100 км/год. Таким чином він врізався в іномарку Chevrolet червоно кольору. Удар був настільки потужним, що авто буквально розірвало на частини.
За даними поліції Харкова, водії обох транспортних засобів були тверезі.
Проти винуватця ДТП у Харкові відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).
16-річного водія Infinity затримали. Йому загрожує позбавлення волі до восьми років, а також позбавлення права кермувати транспортними засобами до трьох років.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, затриманим є хлопець 2005 року народження. Іномарку він нещодавно отримав у подарунок від батьків. Попередньо, він не дістав серйозних ушкоджень.
Відео ДТП у Харкові
ДТП на Одеській у Харкові – фото
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