українська парашутистка впала в море в Туреччині

Українська парашутистка зірвалася в море під час міжнародного фестивалю в Туреччині.

Інцидент стався, коли українка здійснювала одиночний стрибок із гори Бабадаг у районі Фетхіє, що в провінції Мугла.

Громадянку України госпіталізували відразу після того, як її парашут під час спуску впав у море.

Речник МЗС України Олег Ніколенко говорить, що нині українка перебуває в задовільному стані, загроз її життю немає.

Консульство України в Анталії терміново зв’язалося із організаторами фестивалю та лікарнею для надання громадянці консульської допомоги.

Нині українські консули стежать за реабілітацією постраждалої українки.

Під час міжнародного фестивалю сталося також зіткнення та падіння трьох турецьких парашутистів.

〰️???? Paratroopers landing accidents at the Oludeniz International Air Games Festival in Fethiye, #Mugla#AvGeek #parachute pic.twitter.com/ZiIuQF753U — A Deniz Engelhardt (@EngelhardtDeniz) October 22, 2021

Один із них – у тяжкому стані.

28 травня неподалік вершини гори Геїксіврісі в горах Анталії знайшли мертвою українську альпіністку з Одеси Яну Кривошею.

Жінка вирушила в гори 1 травня, а вже наступного дня перестала виходити на зв’язок.

Коли Яна Кривошея не повернулася 10 травня запланованим рейсом додому, за два дні волонтери, рятувальники та брат Яни поїхали на пошуки до Туреччини.

Там вони знайшли намет альпіністки. Поліцейські розглядали три версії зникнення альпіністки – нещасний випадок, подорож в інше місце або викрадення.

Зрештою тіло жінки знайшли 28 травня під час зйомки з повітря.

Джерело: Україна 24, Українська правда