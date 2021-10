українська парашутистка впала в море в Туреччині

Українська парашутистка зірвалася в море під час міжнародного фестивалю в Туреччині.

Інцидент стався, коли українка здійснювала одиночний стрибок із гори Бабадаг у районі Фетхіє, що в провінції Мугла.

Громадянку України госпіталізували відразу після того, як її парашут під час спуску впав у море.

Речник МЗС України Олег Ніколенко говорить, що нині українка перебуває в задовільному стані, загроз її життю немає.

Консульство України в Анталії терміново зв’язалося із організаторами фестивалю та лікарнею для надання громадянці консульської допомоги.

Нині українські консули стежать за реабілітацією постраждалої українки.

Під час міжнародного фестивалю сталося також зіткнення та падіння трьох турецьких парашутистів.

〰️???? Paratroopers landing accidents at the Oludeniz International Air Games Festival in Fethiye, #Mugla#AvGeek #parachute pic.twitter.com/ZiIuQF753U

— A Deniz Engelhardt (@EngelhardtDeniz) October 22, 2021