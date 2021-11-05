СБУ викрила три кол-центри, які працювали на замовлення Держдуми РФ

Служба безпеки України викрила роботу мережі кол-центрів, які виконували замовлення Держдуми РФ. Серед їхніх клієнтів були також низка фігурантів санкційних списків РНБО України, зокрема кілька провідних телеканалів та фінансових установ Росії.

За даними СБУ, протиправну діяльність організували місцеві комерсанти в Умані та Черкасах. Йдеться про три такі кол-центри.

— Злочинці проводили соціологічні опитування громадян РФ, мешканців ОРДЛО та тимчасово окупованої території АР Крим щодо їхньої участі у виборах до Держдуми РФ, що відбулися у вересні цього року, – зазначили в СБУ.

Оператори збирали інформацію про рейтинги партій, політичні вподобання та побажання щодо покращення політичної обстановки. Працівники кол-центру виконували замовлення Пенсійного фонду РФ, російських телеканалів, таких як НТВ+, Ростелеком, та підсанкційних банківських установ: ВТБ, Альфа-Банк, Газпром Банк тощо.

Організатори залучали до роботи до 200 операторів, які працювали цілодобово у дві зміни.

Під час обшуків офісних приміщень кол-центрів було вилучено:

понад 120 комп’ютерів з програмним забезпеченням російського виробництва;

документи, які свідчать про співпрацю нелегальної структури з країною-агресором;

чорну бухгалтерію;

інструкції з обслуговування клієнтів, методів конспірації на випадок перевірок, технічну документацію з графіками роботи працівників центру.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності кол-центрів.