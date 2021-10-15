РНБО запровадила санкції проти 237 осіб, які готували вибори до Держдуми РФ в Криму та ОРДЛО

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти 237 осіб, які готували вибори до Держдуми Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму та ОРДЛО.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання сьогодні, 15 жовтня.

За його словами, санкції запровадили проти тих людей, які брали участь у голосуванні та забезпечували незаконні вибори на території Криму та Донбасу.

Серед них – 237 людей. Однак секретар РНБО не зазначив, проти кого саме запровадили санкційні обмеження.