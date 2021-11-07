ДТП на трасі Київ-Знам'янка: подробиці аварії біля села Ситники Черкаської області

На автодорозі Н-01 Київ-Знам’янка внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей. Аварія сталася біля села Ситники у Черкаській області.

За попередніми даними, ввечері 6 листопада водій автомобіля ВАЗ-2104 зіткнувся з вантажівкою DAF на зустрічній смузі руху.

Після зіткнення транспортні засоби перекинулися у кювет, а вантажний автомобіль загорівся. Унаслідок автокатастрофи загинули троє громадян.

Серед них – 30-річний водій DAF, житель Обухівського району Київської області, пасажир та водій ВАЗ 1968 та 1979 років народження з Черкащини.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження та внесла відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Наразі правоохоронці та експерти з’ясовують всі обставини автокатастрофи. Розслідування триває. Поліція шукає свідків або очевидців ДТП, які ввечері 6 листопада проїздили трасою біля села Ситники та мають відеозаписи з реєстратора.

Правоохоронці просять громадян, які володіють важливою для слідства інформацією, звернутися до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 189, або зателефонувати на спеціальну лінію 102.