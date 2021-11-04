Сокирою у голову: на Львівщині чоловік вбив матір на очах у брата

У Стрийському районі Львівської області син вбив 60-річну матір на очах у брата з інвалідністю. 26-річний мешканець одного з сіл тричі вдарив жінку сокирою в зону потилиці. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Сусіди розповідають, що 26-річний Юрій постійно пиячив і бив 60-річну Галину.

– Вона все пробачала. Він піде, його місяцями могло не бути, півроку. Він приїде, і далі вона його приймає і одягне… Він її бив не раз. І душив її, і люди бігли.. Він завжди казав, що з мамою справу зроблю, – каже сусідка Ярослава.

У той вечір чоловік у стані алкогольного сп’яніння почав сваритися з матір’ю. Під час конфлікту він схопив сокиру та розправився з жінкою. Трагедія сталася на очах у брата, прикутого до ліжка.

Вранці зловмисник пішов у село просити по допомогу. Він сказав односельцям, що нібито повернувся додому і знайшов скривавлене тіло матері.

– Він прийшов до нас і каже: “Мама вмерла”. Як вмерла? Чому ти швидку не викликав? – А там кров. – Так чому швидку не викликав? – А… Бо то ще вчора увечері було, – переповідає сусідка Ярослава.

Пізніше син зізнався у вбивстві матері.

– Син не відразу, але зізнався, у тому що завдав удари матері саме він… обухом сокири своїй матері по голові умисно, – заявила Ірина Охабська – слідча Миколаївського відділу поліції Львівщини.

26-річному Юрію повідомили про підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За вбивство матері йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Брат, якого доглядала загибла матір, залишився сам. Чоловіка з інвалідністю перевезли у психіатричну лікарню.

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