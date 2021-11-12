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Поліція перевіряє кожне авто: яка ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю

Мирослава Прокопюк журналіст Факти ICTV

Ситуація на польсько-білоруському кордоні нині стабільна. У Польщі військові не дають прорватися мігрантам, поліція пропускає лише місцевих, перевіряють кожен автомобіль, що їде туди і назад.

Відомо, що близько 30 мігрантів, які потрапили в ЄС із Білорусі, вже прибули до Фінляндії.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що режим Олекандра Лукашенка намагається дестабілізувати ситуацію в Європі, брутально використовуючи мігрантів з Близького Сходу. Тому її війська у стані підвищеної боєготовності.

Дуда зазначає, що Польща не може допустити незаконного перетину свого кордону. Якщо дозволити навіть невеликій кількості мігрантів в’їхати нелегально, це призведе до непередбачуваних наслідків як для самої Польщі, так і для ЄС.кордо

– Десятки, а може й сотні тисяч людей, ошуканих Лукашенком, штурмували б польський кордон. І це означало б іще більшу кількість людських нещасть і трагедій, – наголосив президент Польщі.

На самому кордоні кількість мігрантів постійно збільшується. У Раді Нацбезпеки та оборони України називають цифру 15 тис. людей.

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