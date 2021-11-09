У Львові чоловіка засудили до двох років ув’язнення за укус поліцейського

У Львові Залізничний районний суд виніс вирок чоловікові, який у липні 2021 року вкусив за плече поліцейського.

Львів’янин за напад на патрульного отримав реальний термін – два роки та три місяці за ґратами. Про це йдеться у рішенні суду.

Інцидент трапився 4 липня о 21.00 на вулиці Роксоляни у Львові. Патрульних викликала матів чоловіка. З патрульними львів’янин спілкувався у грубій формі, перебуваючи при цьому у нетверезому стані. Коли правоохоронці спробували затримати чоловіка, він вкусив одного з них за плече.

Після інциденту патрульний пройшов експертизу, яка виявила у нього на плечі садно – це вважається легким тілесним ушкодженням.

Таким чином, чоловіка звинуватили в умисному нанесенні побоїв правоохоронцю.

Під час судового засідання львів’янин визнав свою вину. Чоловік заявив, що діяв під впливом алкоголю. Суддя взяла до уваги його каяття, але звернула увагу на те, що він вде був раніше судимий за крадіжку у лютому 2021 року і ще не відбув умовного покарання.

На цей вирок львів’янин ще може подати апеляційну скаргу.

Джерело: ЄДРСР