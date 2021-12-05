На трасі Гайворон-Долинівка у Кіровоградській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії загинув водій автівки.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, на автодорозі біля села Садове в автокатастрофу потрапили чоловік та жінка.

Аварія сталася вранці 5 грудня на трасі у Голованівському районі під Кіровоградом. На місце події прибули рятувальники.

Вони деблокували з понівеченого автомобіля постраждалу пасажирку, яку передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Тіло водія теж вдалося витягнути з машини, проте медичні працівники констатували його смерть. Наразі всі обставини аварії та можливі причини ДТП на трасі з’ясовують фахівці.

ДТП в Україні

За даними Патрульної поліції, з січня до жовтня 2021 року в Україні сталося 154 480 автомобільних катастроф, в яких загинули 2 592 громадян та ще 24 905 людей травмувалися.

Цьогоріч сталося на 13,9% більше ДТП, ніж за весь 2020 рік. Однак кількість смертельних випадків зменшилася на 8,8%, а травмованих – на 6,8%.

Для порівняння, минулого року в 135 626 ДТП загинули 2 842 людей, ще 26 726 громадян дістали травми під час автомобільних аварій.