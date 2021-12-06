На Херсонщині дядько на полюванні підстрелив 14-річного племінника

У суботу, 4 грудня, до лікарні Скадовська (Херсонська область) госпіталізували 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням лівої частини обличчя. Про це медики повідомили у поліцію. З’ясувалося, що підліток дістав поранення під час полювання.

Згодом хлопця із районної лікарні перевезли до дитячої обласної лікарні, де зробили операцію.

У неділю поліцейські поспілкувались з неповнолітнім. Він розповів, що був на полюванні разом із 28-річним дядьком.

За його словами, чоловік із засідки слідкував за качкою, супроводжувати її під прицілом, та зробив постріл. У цей час хлопець опинився на лінії вогню і отримав кілька дробин в ліву частину обличчя.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Максимальне покарання за цими статтями – обмеження або позбавлення волі на срок до трьох років.

Дядько під час полювання був у тверезому стані, а його зброя офіційно зареєстрована. На час розслідування рушницю вилучили та направили на екпертизу.

Поліція встановлює усі обставини події.