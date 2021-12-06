Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

На Херсонщине дядя на охоте подстрелил 14-летнего племянника

Валентина Летяк редактор ленты
лікарня

В субботу, 4 декабря, в больницу Скадовска (Херсонская область) госпитализировали 14-летнего парня с огнестрельным ранением левой части лица. Об этом медики сообщили в полицию. Выяснилось, что подросток получил ранения во время охоты.

Вскоре парня из районной больницы перевезли в детскую областную больницу, где сделали операцию.

В воскресенье полицейские пообщались с несовершеннолетним. Он рассказал, что был на охоте вместе с 28-летним дядей.

По его словам, мужчина из засады следил за уткой, сопровождая ее под прицелом, и произвел выстрел. В это время он оказался на линии огня и получил несколько дробей в левую часть лица.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УКУ (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Максимальное наказание по этим статьям – ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Дядя во время охоты был в трезвом состоянии, а его оружие официально зарегистрировано. На время расследования ружье изъяли и направили на экспертизу.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Читайте
Стрельба под Киевом: полиция через 40 дней задержала нападающего на семью – кто он

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка