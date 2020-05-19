Заманив цукерками: у Дніпрі безхатченко зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика

У Дніпрі безхатченко зґвалтував і задушив 11-річного хлопчика. Після цього він всю ніч знущався над тілом дитини.

У поліцію звернулася бабуся хлопчика, яка остання розмовляла з онуком по телефону. Близько 19.00 дитина сказала, що йде по території психіатричної лікарні, а о 20.00 вона вже не виходила на зв’язок.

Поліція вирушила на пошуки хлопчика. На території лікарні вони виявили покинуту будівлю, а в ньому знаходився чоловік з закривавленним обличчям. Навколо лежали ганчірки і матрац. Під ними поліцейські знайшли тіло дитини. Убитий хлопчик виявився онуком однієї з медсестер лікарні.

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Вбивцею виявився 65-річний безхатько, який не раз притягувався за крадіжки.

– Заманив, зґвалтував, задушив, а потім познущався з мертвого тіла, – зізнався він на допиті.

За вбивство йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше в Житомирській області чоловік розрубав сусіда і закопав останки на городі.

У селі Романівка знайшли вбитим 50-річного жителя. Загиблий проводив дружину до автобуса на роботу і натякнув їй, що зайде до сусіда забрати свій інструмент.