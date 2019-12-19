Побили і змусили роздягнутися: в Одесі підлітки катували 11-річного хлопчика

В Одесі поліція розслідує катування малолітнього двома підлітками.

Двох 16-річних учнів професійного ліцею підозрюють у побитті 11-річного хлопчика.

У поліції повідомляють, що правопорушники в присутності ще декількох неповнолітніх свідків побили 11-річного хлопчика. Вони погрожували застосувати до нього силу і змусили повністю роздягнутися.

Побиття відбувалося в орендованій квартирі одного з ліцеїстів. Свої дії підлітки знімали на мобільний телефон.

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Поліція почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 127 КК України – катування. Вирішується питання про повідомлення підліткам про підозру.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років.

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