PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Побили і змусили роздягнутися: в Одесі підлітки катували 11-річного хлопчика

В Одесі поліція розслідує катування малолітнього двома підлітками.

Побили і змусили роздягнутися: в Одесі підлітки катували 11-річного хлопчика

Двох 16-річних учнів професійного ліцею підозрюють у побитті 11-річного хлопчика.

У поліції повідомляють, що правопорушники в присутності ще декількох неповнолітніх свідків побили 11-річного хлопчика. Вони погрожували застосувати до нього силу і змусили повністю роздягнутися.

Побиття відбувалося в орендованій квартирі одного з ліцеїстів. Свої дії підлітки знімали на мобільний телефон.

Читайте: Лупцювала та виривала язик: з’явилися подробиці жорстокого побиття школярок у Запоріжжі

Поліція почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 127 КК України – катування. Вирішується питання про повідомлення підліткам про підозру.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Житомирі чоловік побив ногами жінку з немовлям на руках.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На территории школы в Одесской области нашли более 300 гранат и снарядов
На території школи в Одеській області знайшли понад 300 снарядів та гранат
Народила в туалеті та кинула помирати в фекаліях: під Одесою засудили жінку
Народила в туалеті та кинула помирати в фекаліях: під Одесою засудили жінку
Напад на нардепа Ананченка був інсценуванням – СБУ
Напад на нардепа Ананченка був інсценуванням – СБУ
В Сумах побили нардепа від Слуги народу Ананченка
В Сумах побили нардепа від Слуги народу Ананченка
Побиття водія лімузина молотком у Черкасах потрапило на відео (18+)
Побиття водія лімузина молотком у Черкасах потрапило на відео (18+)
У Житомирі чоловік побив ногами жінку з немовлям на руках
У Житомирі чоловік побив ногами жінку з немовлям на руках
Постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі в Одесі виділять 3 млн грн допомоги
Постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі в Одесі виділять 3 млн грн допомоги
Ігроман і тиран: на Тернопільщині священик б’є дружину і грає в азартні ігри
Ігроман і тиран: на Тернопільщині священик б’є дружину і грає в азартні ігри
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка