На Волині чоловік вийшов з в’язниці і вбив 75-річну тещу

У Ковельському районі Волинської області 57-річний чоловік вбив свою тещу. Трагедія трапилася у селі Заболоття.

У суботу, 18 грудня, до будинку 75-річної жінки прийшли родичі та виявили її тіло з численними травмами. Вони одразу повідомили про це у поліцію.

Правоохоронці з’ясували, що до вбивства причетний зять загиблої, який нещодавно вийшов з в’язниці. Раніше його засудили за вбивство людини.

Поліцейські уже затримали 57-річного зловмисника. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ, яка передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Мешканця Волинської області помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Нещодавно у Львівській області 40-річний чоловік вбив 31-річну вагітну дружину. Між подружжям стався конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці кілька ножових поранень.

У цей час у будинку перебувала 10-річна донька пари. Дитина злякалася і втекла до дідуся з бабусею, які й викликали поліцію.

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