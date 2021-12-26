На острові Ла-Пальма завершилося виверження вулкана: за три місяці він знищив сотні будівель

На іспанському острові Ла-Пальма завершилося виверження вулкана Кумбре-В’єха, яке тривало близько трьох місяців. Про це офіційно оголосили місцеві посадовці.

Оголошення було зроблено після того, як вулкан протягом 10 днів виявляв низьку активність.

– Те, що я хочу сказати сьогодні, можна висловити лише чотирма словами: це виверження вулкана завершилося, – наголосив голова регіональної служби безпеки Канарських островів Хуліо Перес.

Виверження Кумбре-В’єха почалося в неділю, 19 вересня. Перед цим протягом тижня на території острова та в його околицях фіксували підвищену сейсмічну активність.

За три місяці, протягом яких тривало виверження вулкана, потоки гарячої лави та вулканічний попіл завдали суттєвої шкоди курортному острову.

Так, були знищені понад 3 000 будівель (понад 1 300 будинків, а також церкви, школи) та сотні акрів сільськогосподарських угідь (зокрема бананові плантації).

А понад 7 000 людей були змушені залишити свої домівки через наближення вулканічної лави. Загалом на острові проживають близько 80 тис. людей. Але, на щастя, поранених та загиблих через виверження не було.

Гаряча лава досягла Атлантичного океану. Це спричинило збільшення розмірів острова. Крім того, при контакті лави з морською водою відбулося виділення токсичного двоокису сірки. Через це багатьом місцевим жителям доводилося не виходити з дому.

Через виверження вулкана було скасовано багато авіарейсів, а курорти зачинені.

Останні підземні поштовхи були зафіксовані на острові 13 грудня. Відтоді вулкан “поводився” тихо, і місцева влада не очікує поновлення його активності.

Голова уряду Іспанії Педро Санчес назвав новину про завершення виверження вулкана Кумбре-В’єха “кращим різдвяним подарунком”. Політик пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб усунути завдану шкоду.

Іспанський уряд уже пообіцяв 225 млн євро допомоги мешканцям острова.

Варто зазначити, що Ла-Пальма входить до архіпелагу Канарські острови. Це було перше виверження на острові з 1971 року і найтриваліше в історії.

У жовтні повідомлялося, що через виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма токсичний газ досяг України. Проте перевищення концентрації діоксиду сірки виявили не в приземному шарі атмосфери, а на висоті 10-15 км.