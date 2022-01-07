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Зіткнулися два легковики: у ДТП на Харківщині травмувалися три людини

Юля Захарченко редакторка стрічки
Зіткнулися два легковики: у ДТП на Харківщині травмувалися три людини

У місті Богодухів у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалися три людини.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на трасі Харків – Охтирка не змогли розминутися два легкові автомобілі Mercedes та Peugeot.

На фотографіях з місця події можна помітити, що червоне авто розтрощило під час ДТП. Люди дивом залишилися живими після такої аварії.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів постраждали троє людей. Пасажирку машини Mercedes 1968 року народження рятувальники витягнули з авто та транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

Бійці рятувальної служби ліквідували всі наслідки автомобільної катастрофи. Наразі правоохоронні органи з’ясовують всі обставини та можливі причини дорожньо-транспортної пригоди у Харківській області.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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