Над малюками, що вижили після смертельної ДТП під Харковом, оформлять опіку

Заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що над двома трирічними дітьми, чиї батьки загинули у ДТП в області, оформлять опіку родичі.

Вона уточнила, що хлопчик і дівчинка, які вижили після аварії, перебувають під наглядом лікарів, оскільки вони отримали серйозні травми.

Зокрема, у хлопчика діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом стегна. Крім того, йому видалили селезінку.

У дівчинки – переломи обох стегон.

– Проведено необхідні нейрохірургічні та хірургічні операції, стан дітей стабільно тяжкий. До них приїдуть травматологи із міської клінічної лікарні №17, які також нададуть допомогу, – повідомила Горбунова-Рубан.

За її інформацією, постраждалі діти – з харківської родини, проживають вони на вул. Наталії Ужвій.

– У них є дві бабусі, які зараз чергують у лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, їм дозволено там перебувати. Є також дідусь, тітка. Я так розумію, що над дітьми оформлятиметься опіка з боку бабусь, – розповіла заступниця мера.

Нагадаємо, у середу, 12 січня, вранці на окружній дорозі Харкова зіткнулися таксі Toyota та автомобіль KIA.

Внаслідок цієї ДТП загинули обидва водії та один із пасажирів таксі. Двох трирічних дітей, які перебували у Toyota, доправили до лікарні у тяжкому стані.

Як повідомив народний депутат України Олександр Бакумов, загибла жінка була матір’ю постраждалих дітей, а водій таксі Toyota Camry – їхнім батьком.

Попередньо відомо, що 34-річний водій автомобіля KIA виїхав на зустрічну смугу руху.

Там він зіштовхнувся з автомобілем Toyota Camry під керуванням 31-річного чоловіка.

За фактом того, що сталося, розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами (ч. 3 ст. 286).

Джерело: мерія Харкова