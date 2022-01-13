Над малышами, выжившими после смертельного ДТП под Харьковом, оформят опеку

Заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что над двумя трехлетними детьми, чьи родители погибли в ДТП в области, оформят опеку родственники.

Она уточнила, что выжившие после аварии мальчик и девочка находятся под наблюдением врачей, так как они получили серьезные травмы.

В частности, у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, перелом бедра. Кроме того, ему удалили селезенку.

У девочки – переломы обоих бедер.

– Проведены необходимые нейрохирургические и хирургические операции, состояние детей стабильно тяжелое. К ним приедут травматологи из городской клинической больницы №17, которые также окажут помощь, – сообщила Горбунова-Рубан.

По ее информации пострадавшие дети – из харьковской семьи, проживают они на ул Натальи Ужвий.

– У них есть две бабушки, дежурящие сейчас в больнице скорой и неотложной медицинской помощи, им разрешено там находиться. Есть тоже дедушка, тетя. Я так понимаю, что над детьми будет оформляться опека со стороны бабушек, – рассказала заммэра.

Напомним, в среду, 12 января, утром на окружной дороге Харькова столкнулись такси Toyota и автомобиль KIA.

В результате этого ДТП погибли оба водителя и одна из пассажиров такси. Двоих трехлетних детей, которые находились в Toyota, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил народный депутат Украины Александр Бакумов, погибшая женщина была матерью пострадавших детей, а водитель такси Toyota Camry – их отцом.

Предварительно известно, что 34-летний водитель автомобиля KIA допустил выезд на встречную полосу движения.

Там он столкнулся с автомобилем Toyota Camry под управлением 31-летнего мужчины.

По факту произошедшего начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 3 ст. 286).

Источник: мэрия Харькова