Недопалок чи прокляття: що не так з будинком у Львові, де сталася смертельна пожежа

З’явилися шокуючі подробиці пожежі у Львові, яка забрала життя трьох людей.

Полум’я спалахнуло ввечері 27 грудня на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Сигнівка, що у Залізничному районі міста.

Ні сусіди, ні рятувальники не здогадувалися, що в палаючій оселі перебувало троє осіб. Їхні мертві тіла знайшли вже на згарищі.

Хто жив у квартирі

Власницею квартири була 68-річна Людмила, разом із нею прожива рідний син Вадим, якому було 47 років.

Третьою жертвою пожежі став друг Вадима, якого той запросив у гості. Вже більше доби поліція намагається встановити його особу.

Пенсіонерку знайшли мертвою на дивані у вітальні, двоє чоловіків були в іншій кімнаті: один на підлозі, а інший у ліжку.

Зараз навколо будинку все всіяно речами загиблих: рятувальники викидали їх з вікна, коли гасили вогонь.

Прокляття будинку

Місцеві мешканці приголомшені пожежою, однак запевняють: це вже не вперше.

Рівно три роки тому у цьому будинку також загинули троє осіб. Тоді чоловік з першого поверху перед сном не вимкнув піч, а вранці знайшли мертвим його та ще й двох сусідів зверху разом із домашнім песиком.

– Ліг наш сусід спати, включив пічку, ну і заснув випивший. Пічка розкалилася, а її ж треба вимикати кожні 2-3 години. І все, пішов угарний газ, – пригадує один із сусідів.

Багато хто вважає, що будинок може бути проклятим, оскільки цифра три вже не вперше дає про себе знати і завжди приносить погані звістки.

Версії пожежі

Між сусідами є лише дві версії трагедії. Чи то син Людмили щось приєднав у їхній квартирі (бо родина вже кілька років живе з від’єднаним газом та електроенергією), чи то він разом із другом палили у кімнаті, і хтось необачно кинув недокурок на землю.

– Попередньо встановлено, що займання сталося внаслідок необережного поводження з вогнем. Призначено експертизи, досудове розслідування триває, – запевнили поліцейські.

Усі навколо сподіваються, що чергова трагедія не спіткає цей будинок через наступні три роки. Найближчим часом одяг та знищені пожежею речі загиблої родини вивезуть за межі вулиці.

Сусіди ж тепер ретельно перевірятимуть своє газове та електричне обладнання.