Матір була на роботі: у пожежі під Харковом згоріла 45-річна жінка з маленькою онукою

Страшна пожежа на Харківщині забрала життя молодої бабусі та її дев’ятирічної онуки. Коли матір дівчинки повернулася з роботи, будинок став схожий на справжнє згарище.

Інцидент стався у селищі Покотилівка. Першими про пожежу повідомили небайдужі односельчани, які почули моторошні звуки з подвір’я сусідів.

– Це був просто глухий хлопок. Я вийшла на вулицю і побачила дим: там маленький будиночок, зовсім маленький, тому він так швидко і згорів. За 10 хвилин будинку вже не було, – розповідають очевидці.

Зараз замість даху лише почорнілий каркас, вікон та дверей не залишилося. Сусід, який прибіг гасити полум’я, не чекаючи приїзду рятувальників, запевняє: висота вогнища сягала 15 метрів.

Чоловік поливав палаючий будинок водою прямо зі свого городу. Незважаючи на відстань, його синтетична куртка почала плавитися.

– Полум’я повністю охопило житловий будинок. Площа пожежі складала близько 100 м кв. Полум’я почало розповсюджуватися і на господарчі будівлі, – йдеться у повідомленні рятувальників ДСНС.

Коли вогонь вдалося локалізувати та ліквідувати, пожежники повідомили страшну новину. В одній із кімнат було виявлено обвуглені тіла двох людей.

Жінка та маленька дитина лежали на підлозі обличчями донизу. Це була власниця будинку 45-річна Ольга та її дев’ятирічна онука Аделіна.

Після дзвінка сусідів вбита горем жінка, яка втратила у пожежі і доньку, і матір, швидко приїхала із роботи на таксі. Забігши на подвір’я, вона схопилася за голову і продовжувала повторювати слова Ні, ні, ні, ні.

Сусіди переконують, що родина жила добре та небідно, жінки працювали і добре доглядали за маленькою Аделіною. Що могло спалахнути у будинку, з’ясовуватимуть експерти.

– За попередніми даними, причиною пожежі міг стати саморобний обігрівальний прилад, розміщений на веранді цього будинку, саме у дерев’яній прибудові, – додають в ДСНС.

Правоохоронці за фактом загибелі одразу двох людей вже відкрили кримінальне провадження за ст.270 (Порушення правил пожежної безпеки) КК України. Слідство у справі триває.