У Запоріжжі сталася ДТП за участі маршрутки та пожежної машини. Рятувальники поспішали на пожежу, однак водій автобуса їх не пропустив.

Аварія сталася вранці 15 січня на перехресті вулиць Космічної та Совхозної, що у Комунарському районі міста.

Водій маршрутного таксі Мерседес Sprinter, всередині якого перебували пасажири, проігнорував спецсигнали пожежників і зіткнувся зі службовим авто ДСНС.

Водій не чув спецсигнали: в Запоріжжі маршрутка зіткнулася з пожежною машиною / 4 фотографии

За попередньою інформацією, чоловік відволікся на телефон і не помітив, що їде прямо назустріч пожежникам. На щастя, постраждалих в ДТП у Запоріжжі немає.

Водночас через аварію рятувальники не встигли на пожежу, тому на допомогу людям було направлено інший підрозділ ДСНС..

Усі обставини аварії встановлюються. Правоохоронці проводять розслідування.