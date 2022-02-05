У Запоріжжі водій міні-кроссовера Renault збив неповнолітню дівчинку. Дитина перебуває в реанімації.

Інцидент стався надвечір 4 лютого у Шевченківському районі міста. На перехресті вулиць Магістральна та Іванова автомобіль Renault Captur, ігноруючи червоне світло світлофора, на повній швидкості наїхав на дівчинку 2004 року народження.

У цей час вона саме переходила дорогу на зелений сигнал для пішоходів. Внаслідок удару дівчинку відкинуло на асфальт, де вона залишалася лежати до приїзду швидкої.

Із серйозними травмами голови постраждалу госпіталізували. Чи приходила вона до тями після ДТП, не повідомляється.

Переходила на зелене світло: у Запоріжжі пенсіонер збив неповнолітню дівчинку / 2 фотографии

Що кажуть у поліції

Водієм, що збив неповнолітню дівчинку на пішохідному переході, виявився 67-річний чоловік.

Він погодився пройти тест на виявлення алкоголю у крові, і його результати підтвердили, що на момент ДТП чоловік був тверезим. Чому він проігнорував червоне світло світлофора, водій пояснити не зміг.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тяжкості тілесні ушкодження) КК України.

За скоєне пенсіонеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років. Також суд може додатково позбавити його водійських прав на три роки. Досудове розслідування триває.