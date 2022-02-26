У Солом’янському районі Києва здійснюється евакуація жителів багатоповерхового будинку, в який сьогодні зранку поцілила ракета російських окупантів.

Відповідне відео оприлюднили в ДСНС України.

Як відомо, постраждав житловий будинок на проспекті Лобановського 6А. Кількість постраждалих зараз уточнюється. Проводиться евакуація громадян.

– Рятувальники проводять евакуацію мешканців багатоповерхівки по проспекту Лобановського 6А, де 26 лютого сталося попадання снаряду в житловий будинок на рівні 17 та 18 поверхів, – зазначили в ДСНС.

На оприлюдненому відеозапису видно розкидані уламки будинку. А рятувальники виносять з нього поранену жінку.

Водночас радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив відео, на якому мешканець постраждалого будинку розповідає про інцидент по телефону.

За словами чоловіка, в момент потрапляння російської ракети в будинок він із родиною перебував на кухні, й це їх врятувало. Від удару постраждала кімната їхньої квартири. Під час атаки травми отримали дружина та старший син цього чоловіка.

Як відомо, в ніч на 26 лютого в Києві точилися запеклі бої з російськими окупантами. Зокрема, відбувся бій на проспекті Перемоги. Українські Збройні сили відбили напад ворога.

За інформацією Віталія Кличка, станом на 06.00 ранку кількість поранених у столиці зросла до 35 (з них двоє дітей).

Джерело: ДСНС України, Антон Геращенко