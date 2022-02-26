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Обломки и эвакуация: что происходит возле многоэтажки в Киеве, в которую попала ракета

Юлия Соколова редактор ленты
Обломки и эвакуация: что происходит возле многоэтажки в Киеве, в которую попала ракета

В Соломенском районе Киева осуществляется эвакуация жителей многоэтажного дома, в который сегодня утром попала ракета российских оккупантов.

Соответствующее видео было обнародовано ГСЧС Украины.

Как известно, пострадал жилой дом по проспекту Лобановского 6А. Число пострадавших сейчас уточняется. Производится эвакуация граждан.

– Спасатели проводят эвакуацию жителей многоэтажки по проспекту Лобановского 6А, где 26 февраля произошло попадание снаряда в жилой дом на уровне 17 и 18 этажей, — отметили в ГСЧС.

На обнародованной видеозаписи видны разбросанные обломки дома. А спасатели выносят из него раненую женщину.

В то же время, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал видео, на котором житель пострадавшего дома рассказывает об инциденте по телефону.

По словам мужчины, в момент попадания российской ракеты в дом он с семьей находился на кухне, и это спасло их. От удара пострадала комната квартиры. Во время атаки травмы получили жена и старший сын этого мужчины.

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