Російські військові нанесли авіаудар по центральній площі Харкова.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Ракетний удар прийшовся по самісінькому центру Харкова – площі Свободи. Там знаходиться будівля Харківської обласної державної адміністрації.

На кадрах видно, як біля адміністрації спокійно проїжджає кілька цивільних автівок і саме в цей момент туди прилітає ракета, піднімаючи хмару вогню.

Кілька машин встигає від’їхати, звідти виходять і тікають люди.

Як повідомили у ДСНС, за попередньої інформацією зафіксовано влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву (переважно 4-5 поверхові житлові будинки).