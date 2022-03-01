ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Надзвичайні події

Російські окупанти нанесли ракетний удар по центру Харкова

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російські окупанти нанесли ракетний удар по центру Харкова

Російські військові нанесли авіаудар по центральній площі Харкова.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Ракетний удар прийшовся по самісінькому центру Харкова – площі Свободи. Там знаходиться будівля Харківської обласної державної адміністрації.

На кадрах видно, як біля адміністрації спокійно проїжджає кілька цивільних автівок і саме в цей момент туди прилітає ракета, піднімаючи хмару вогню.

Кілька машин встигає від’їхати, звідти виходять і тікають люди.

Як повідомили у ДСНС, за попередньої інформацією зафіксовано влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву (переважно 4-5 поверхові житлові будинки).

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка