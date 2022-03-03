Російські війська продовжують атакувати міста та населені пункти України. Цього разу агресори завдали ракетні удари у центр Чернігова.

За даними Чернігівської ОДА, ракети ворожих військ влучили у багатоповерховий житловий масив, де живуть мирні жителі.

Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни та перекриття.

У Чернігівській ОДА наголосили, що поблизу немає жодних військових об’єктів, що вкотре свідчить про агресивні наміри російських військ.

Удари на житлові будинки у Чернігові потрапили на відео. На одному з записів можна почути, що прогримів сильний вибух, після якого над містом піднявся чорний дим.

Поруч розташовані лише лікарні, декілька шкіл та дитячих садків, десятки багатоповерхівок. На місці події працюють рятувальники.

У місцевій обласній держадміністрації повідомили, що інформація про жертв та постраждалих уточнюється.