Вранці 14 березня о 05.09 в Оболонському районі ворожий артилерійський снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Як повідомляють у ДСНС, унаслідок вибуху частково зруйнована сходова клітка з 1 по 3 поверхи та фасад будинку з 1 по 9 поверхи.

Також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах. Рятувальники негайно приступили до евакуації мешканців та гасіння пожежі. Ліквідація наразі триває.

На місці задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 людей особового складу.

О 07.04 пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку вдалося локалізувати на площі 500 кв. м. і врятувати четверо людей. Але пошуки ще тривають, інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Києві на Оболоні артилерійський снаряд влучив у житловий будинок / 7 фотографий

Також, за інфорацією рятувальників, ворог влучив у ангар в районі Святошина, внаслідок чого загорілись складські приміщення. Вогонь намагаються загасити. Інформації про постраждалих поки що немає.