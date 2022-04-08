У мережі з’явилося відео ракети з місця обстрілу залізничного вокзалу Краматорська, де понад 30 людей загинуло та ще понад 100 мирних жителів постраждали.

Очільник правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін переконаний, що це цілеспрямований удар російських військ по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста.

У Службі безпеки України повідомили, що внаслідок обстрілу в Краматорську – 39 загиблих, серед яких є четверо дітей.

СБУ уже відкрила кримінальне провадження за цим фактом. Зараз дії російських військ кваліфіковано за 438 статтею Кримінального Кодексу – порушення законів та звичаїв війни.

Вранці 8 квітня загарбники вдарили по залізничному вокзалу Краматорська, звідки організовано курсують евакуаційні потяги, які вивозять жителів Донецької області у безпечніші регіони України.

Фото: Донецька ОВА