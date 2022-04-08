Російські війська завдали удару з повітря касетним Іскандером по залізничному вокзалу в Краматорську. Поліція та рятувальники, які працюють на місці події, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей.

Очільник правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін зазначив, що попередньо понад 30 людей загинуло та понад 100 поранених мирних жителів.

– Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ, – переконаний він.

У Донецькій ОВА наголосили, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, оскільки відбувається евакуація мирних жителів до більш безпечних областей України.

– Рашисти добре знали, куди цілять та чого хочуть. Вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, знищити все українське. Російська Федерація – країна нелюдів і злочинців. Зло має бути зупинене та обов’язково покаране, – переконаний очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Фото: Донецька ОВА