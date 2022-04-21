Внаслідок обстрілів Харкова спалахнули пожежі у кількох багатоповерхівках

Після вечірніх обстрілів Харкова, на Салтівці спалахнули пожежі щонайменше у двох багатоповерхівках.

Також повідомляється про загорання припаркованих автомобілів у дворах цих будинків.

Нагадуємо, що упродовж ночі ворог періодично відкривав вогонь по околицях житлового району Салтівка в Харкові. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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