Внаслідок обстрілів Харкова спалахнули пожежі у кількох багатоповерхівках

Після вечірніх обстрілів Харкова, на Салтівці спалахнули пожежі щонайменше у двох багатоповерхівках.
Також повідомляється про загорання припаркованих автомобілів у дворах цих будинків.
Нагадуємо, що упродовж ночі ворог періодично відкривав вогонь по околицях житлового району Салтівка в Харкові. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.