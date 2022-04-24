Авіаудар по Одесі та смерть тримісячної дитини: відкрито кримінальне провадження

Відкрито кримінальне провадження за фактом завдання ворожих ракетних ударів по житловому будинку в Одесі, внаслідок чого загинуло восьмеро мирних жителів, серед яких є тримісячна дитина.

За даними Офісу генерального прокурора України, 23 квітня російські війська запустили ракети, внаслідок чого вибухи зруйнували житлові приміщення між другим та п’ятим поверхами. Були заблоковані всі виходи, через що люди залишилися у пастці.

Внаслідок вибуху сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Попередньо загинуло восьмеро мирних людей (серед них є тримісячна дитина) та ще 18 жителів будинку поранені.

Вибуховою хвилею пошкоджені прилеглі будинки та автомобілі. Наразі тривають рятувальні роботи, відповідні служби розбирають завали. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень остаточно з’ясовується.

Прокуратур розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (за частиною 2 статті 438 КК України). Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі.

В Офісі генерального прокурора свідків воєнних злочинів Росії закликають фіксувати та надсилати докази на спеціальний сайт.