Червень, 04 в 13:01

У Лазурному на Херсонщині троє цивільних підірвалися на ворожій міні на місцевому пляжі поблизу пансіонату Парус.

Від нищівного вибуху усі вони загинули на місці. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, російські військовослужбовці в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в Лазурному.

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Досудове розслідування триває. Тим часом правоохоронці вкотре звертають увагу громадян, що окупанти підступно мінують ліси, пляжі та інші місцевості Херсонщини.

Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі, у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг.

Куди звертатися, якщо ви знайшли підозрілий предмет – читайте у матеріалі.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура