В Лазурном на Херсонщине трое гражданских подорвались на вражеской мине на местном пляже вблизи пансионата Парус.

От сокрушительного взрыва все они погибли на месте. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, российские военнослужащие в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения установили мины вдоль побережья Черного моря в Лазурном.

Досудебное расследование продолжается. Между тем правоохранители еще раз обращают внимание граждан, что оккупанты коварно минируют леса, пляжи и другие местности Херсонщины.

Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве, в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог.

Куда обращаться, если вы нашли подозрительный предмет – читайте в материале.

Источник: Херсонская областная прокуратура

