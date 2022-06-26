Під завалами чути голоси, двоє постраждалих – уже в лікарні – Кличко про обстріл Києва

Червень, 26 в 9:22

Уранці 26 червня російські військові поцілили ракетою в дев’ятиповерхівку в Шевченківському районі Києва.

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Оновлено о 09.22. Із-під завалів дістали семирічну дівчинку.

Зараз дивляться

– Вона жива. Зараз рятують її маму, – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

Наразі дитина в стабільному стані, уточнив мер міста у коментарі журналістці Фактів ICTV Ользі Чайко в ефірі національного телемарафону.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що матір врятованої дівчинки затисло бетонною плитою перекриття.

– Вона жива. Стогне від болю. Рятувальники підігнали важкі крани для того, щоб підняти плиту та врятувати її, – уточнив Антон Геращенко.

Також за його словами, рятувальники дістали з-під завалів чоловіка без ознак життя, який, імовірно, може доводитись батьком семирічній дівчинці.

Оновлено о 08.56. Частину мешканців евакуювали, а двох постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

– Ті, хто зараз перебувають у лікарні, – у задовільному стані, їм надається допомога. Лікарі кажуть, що критичної загрози немає, – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами мера столиці, під завалами чути голоси людей, вони живі.

– Рятувальники зараз намагаються їх дістати, – додав Віталій Кличко.

Пожежні та медики залишаються працювати на місці.

Оновлено о 08.27. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій області, нині ліквідують займання 67 рятувальників із залученням 19 одиниць техніки.

Загалом пожежа охопила площу 300 кв. м.

Одну російську ракету, якою було атаковано столицю, збили сили протиповітряної оборони в Київській області.

– Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих унаслідок цього немає, – зазначив керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Оновлено о 07.12. Бригади швидкої та рятувальники прибули до Шевченківського району, де пролунали вибухи, о 7-ій ранку

– У двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців, – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

Оновлено о 06.49. Факт вибухів у Шевченківському районі столиці Віталій Кличко підтвердив о 06.40.

Джерела Фактів ICTV повідомили про проліт чотирьох ракет над житловими будинками Києва близько 06.30.

У столиці та області сирени пролунали близько 05.47.

Повітряна тривога вранці 26 червня була оголошена на всій території України.

Дозволили покинути укриття людям о 07.21.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Віталій Кличко, Олексій Кулеба, ДСНС України