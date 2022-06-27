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Факти / Надзвичайні події

Внаслідок обстрілу пожежа виникла на площі понад 10 тис. кв. м ТЦ у Кременчуці – ДСНС

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
удар по ТРЦ в Кременчуці
Фото: ДСНС

Російські загарбники завдали ракетного удару по ТЦ Амстор у Кременчуці Полтавської області близько 16.00 27 червня.

Начальник головного управління ДСНС Полтавщини Володимир Сологуб повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на всій площі торгового центру – це близько 10 тис. кв. м.

Наразі для боротьби з вогнем задіяно 18 одиниць техніки, пожежний потяг та 80 осіб особового складу ДСНС.

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За його словами, наразі ситуація складна, але розповсюдження пожежі немає, проводиться гасіння осередків.

— Єдині труднощі, які є, це розбір конструкцій. Зараз долучені не лише працівники служби ДСНС, але й працівники поліції, Нацгвардії, комунальні установи. Всі працюють над ліквідацією, – сказав він.

27 червня росіяни завдали кілька ракетних ударів по торговому центру в Кременчуку. За словами мера Кременчука Віталія Малецького, ракети влучили в об’єкт, який не має жодного стосунку до військових дій.

Станом на 17.45 відомо про щонайменше 2 загиблих та ще 20 поранених осіб.

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