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Юлія Захарченко |

Лісові пожежі в Греції: вогонь прямує до Афін

Вогонь, огонь, пожар, пожежа

У Греції спалахнули лісові пожежі. Вогонь накрив населені пункти Стаматов та Родополі, розташованих у східній частині Аттики.

Служба цивільного захисту розіслала жителям цього району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше зачинити вікна та двері в будинках.

Ліквідацію полум’я ускладнює сильний вітер (близько 6 балів – швидкість від 10,8 до 13,8 м/с). Пожежні служби висловлюють занепокоєння, що полум’я може перейти на сусідні населені пункти.

Згідно з останніми даними, вогонь спалахнув у декількох місцях. Пожежники роблять все можливе, щоб загасити полум’я.

Місцеве населення села Галини евакуювали, вогонь прямує в бік Діоніса. Для ліквідації пожежі задіяли наземні та повітряні підрозділи рятувальних служб.

Зокрема на місці події працюють 68 пожежників, допомогу яким надають три наземні підрозділи. Також задіяли 22 одиниці техніки, чотири літаки та п’ять вертольотів.

Рятувальники змогли загасити одне загоряння, що виникло в лісовій зоні в передмісті Афін. На місці події працювали 15 пожежників, сім одиниць спеціальної техніки та один вертоліт.

Фото: Pexels

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