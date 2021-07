У Греції спалахнули лісові пожежі. Вогонь накрив населені пункти Стаматов та Родополі, розташованих у східній частині Аттики.

Служба цивільного захисту розіслала жителям цього району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше зачинити вікна та двері в будинках.

Wildfires in the area of Stamata, in north-eastern Athens, Greece, 27 July 2021. Firefighting forces are operating in the area to contain a wildfire that broke out earlier in the day. ???? epa / ANA-MPA / @YannisKolesidis #wildfire #wildfires #Greece #epaphotos pic.twitter.com/Pp3DwPxcs5

Ліквідацію полум’я ускладнює сильний вітер (близько 6 балів – швидкість від 10,8 до 13,8 м/с). Пожежні служби висловлюють занепокоєння, що полум’я може перейти на сусідні населені пункти.

Згідно з останніми даними, вогонь спалахнув у декількох місцях. Пожежники роблять все можливе, щоб загасити полум’я.

Місцеве населення села Галини евакуювали, вогонь прямує в бік Діоніса. Для ліквідації пожежі задіяли наземні та повітряні підрозділи рятувальних служб.

Hellenic Red Cross teams are on the ground in Stamata, Attica, where a wildfire is raging. ????

They’re helping firefighters and supporting people who have been evacuated. ????‍???????? pic.twitter.com/CRwU8qSk7E

— IFRC Europe (@IFRC_Europe) July 27, 2021