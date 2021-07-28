У Греції спалахнули лісові пожежі. Вогонь накрив населені пункти Стаматов та Родополі, розташованих у східній частині Аттики.

Служба цивільного захисту розіслала жителям цього району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше зачинити вікна та двері в будинках.

Wildfires in the area of Stamata, in north-eastern Athens, Greece, 27 July 2021. Firefighting forces are operating in the area to contain a wildfire that broke out earlier in the day. ???? epa / ANA-MPA / @YannisKolesidis#wildfire #wildfires #Greece #epaphotos pic.twitter.com/Pp3DwPxcs5 — european pressphoto agency (@epaphotos) July 27, 2021

Ліквідацію полум’я ускладнює сильний вітер (близько 6 балів – швидкість від 10,8 до 13,8 м/с). Пожежні служби висловлюють занепокоєння, що полум’я може перейти на сусідні населені пункти.

Згідно з останніми даними, вогонь спалахнув у декількох місцях. Пожежники роблять все можливе, щоб загасити полум’я.

Місцеве населення села Галини евакуювали, вогонь прямує в бік Діоніса. Для ліквідації пожежі задіяли наземні та повітряні підрозділи рятувальних служб.

Hellenic Red Cross teams are on the ground in Stamata, Attica, where a wildfire is raging. ???? They’re helping firefighters and supporting people who have been evacuated. ????‍???????? pic.twitter.com/CRwU8qSk7E — IFRC Europe (@IFRC_Europe) July 27, 2021

Зокрема на місці події працюють 68 пожежників, допомогу яким надають три наземні підрозділи. Також задіяли 22 одиниці техніки, чотири літаки та п’ять вертольотів.

Рятувальники змогли загасити одне загоряння, що виникло в лісовій зоні в передмісті Афін. На місці події працювали 15 пожежників, сім одиниць спеціальної техніки та один вертоліт.