Липень, 14 в 16:02

Російські окупанти сьогодні, 14 липня, обстріляли Вінницю крилатими ракетами типу Калібр.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, у Вінниці було влучання трьох крилатих ракет Калібр, дві ракети вдалося збити силами протиповітряної оборони.

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– Сьогодні ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Вінниця. Зафіксовано влучання трьох крилатих ракет типу Калібр. При цьому дві крилаті ракети було збито засобами протиповітряної оборони нашої країни в районі населеного пункту Рахни, – сказав Олексій Громов.

Раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти випустили Калібри близько 11 години з акваторії Чорного моря. Запуск здійснили з підводного човна.

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Нагадаємо, що зранку РФ завдала ракетних ударів по Вінниці. Внаслідок обстрілу зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура, наразі відомо вже про 17 загиблих та близько 90 постраждалих. Серед загиблих є маленька дитина.

Згодом у ДСНС показали перші фото та відео руйнувань з місця ракетного обстрілу у Вінниці.