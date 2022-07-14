Росія обстріляла Вінницю трьома ракетами Калібр – Генштаб
Російські окупанти сьогодні, 14 липня, обстріляли Вінницю крилатими ракетами типу Калібр.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
За його словами, у Вінниці було влучання трьох крилатих ракет Калібр, дві ракети вдалося збити силами протиповітряної оборони.
– Сьогодні ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Вінниця. Зафіксовано влучання трьох крилатих ракет типу Калібр. При цьому дві крилаті ракети було збито засобами протиповітряної оборони нашої країни в районі населеного пункту Рахни, – сказав Олексій Громов.
Раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти випустили Калібри близько 11 години з акваторії Чорного моря. Запуск здійснили з підводного човна.
Нагадаємо, що зранку РФ завдала ракетних ударів по Вінниці. Внаслідок обстрілу зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура, наразі відомо вже про 17 загиблих та близько 90 постраждалих. Серед загиблих є маленька дитина.
Згодом у ДСНС показали перші фото та відео руйнувань з місця ракетного обстрілу у Вінниці.