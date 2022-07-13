HIMARS змінюють тактику війни: Жданов про ювелірний удар ЗСУ по військовій частині РФ у Херсоні

Отримані Україною ракетні артилерійські системи HIMARS змінюють тактику повномасштабної війни, яку розпочала російська армія. За допомогою HIMARS Збройні сили України завдали ювелірний удар по військовій частині Росгвардії у Херсоні. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Південний напрямок має найбільше значення – у нас там є успіхи. Ми просунулися, звільнили декілька населених пунктів, ударили по складах та військових частинах . Вперше ми використали високу точність та високотехнологічність HIMARS, коли завдали удар по військовій частині Росгвардії, розташованій у центрі Херсона.

За його словами, удар ЗСУ по військовому об’єкту Росії був подвійним, завдавши додаткових втрат окупантам вже після влучання першого снаряда Himars.

– Ракета увійшла всередину будівлі, фактично вибух стався всередині будівлі, тож довколишні будівлі практично не постраждали. Відомостей про жертв серед цивільного населення не надходило. Тобто настільки ювелірний удар, до того ж удар був подвійний. Він був на рівні курйозу.

О 5-й ранку був удар по військовій частині, вранці приїхала комісія на чолі зі старшими та вищими офіцерами. Почали розбирати завали, дістали уламки снаряда HIMARS, намагалися розглянути його на плацу та близько о 10.00 на цей плац прилетіла друга ракета.