Горять два промислові підприємства: Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу

Липень, 17 в 6:05

Уночі 17 липня в Миколаєві під час повітряної тривоги прогриміло близько 10 потужних вибухів.

Оновлено. Уранці керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що о 03.05 місто черговий раз зазнало масованого ракетного обстрілу.

– Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється, – коротко прокоментував нічну ворожу атаку Віталій Кім.

Нагадаємо, що раніше міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич повідомляв, що обстріл спричинив займання.

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Більше інформації мер міста пообіцяв повідомити згодом.

Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 03.40 – за пів години після оголошення повітряної тривоги.

Минула загроза обстрілів о 03.54. А вже за 20 хвилин сирени пролунали знову. В укриттях після цього людям потрібно було перебувати майже чотири години – до 08.04.

Напередодні під час обстрілу російські військові поцілили в Миколаєві в об’єкт промислової інфраструктури.

За даними Оперативного командування Південь, постраждав один цивільний.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.

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Джерело: Олександр Сєнкевич, ОК Південь