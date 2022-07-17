Горять два промислові підприємства: Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу
Уночі 17 липня в Миколаєві під час повітряної тривоги прогриміло близько 10 потужних вибухів.
Оновлено. Уранці керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що о 03.05 місто черговий раз зазнало масованого ракетного обстрілу.
– Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється, – коротко прокоментував нічну ворожу атаку Віталій Кім.
Нагадаємо, що раніше міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич повідомляв, що обстріл спричинив займання.
Більше інформації мер міста пообіцяв повідомити згодом.
Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 03.40 – за пів години після оголошення повітряної тривоги.
Минула загроза обстрілів о 03.54. А вже за 20 хвилин сирени пролунали знову. В укриттях після цього людям потрібно було перебувати майже чотири години – до 08.04.
Напередодні під час обстрілу російські військові поцілили в Миколаєві в об’єкт промислової інфраструктури.
За даними Оперативного командування Південь, постраждав один цивільний.
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Джерело: Олександр Сєнкевич, ОК Південь