Росіяни обстріляли центр Краматорська, є жертви

Липень, 19 в 13:29

Російські військові завдали удару 19 липня по центральній частині Краматорська Донецької області.

Краматорська міська рада у Telegram-каналі повідомила, що внаслідок удару є жертви.

Наразі на місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб та рятувальники. Працівники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі та надають допомогу людям.

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Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за попередньою інформацією, росіяни вдарили по Краматорську авіаційними ракетами.

— Наразі відомо щонайменше про одного загиблого цивільного. У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі, – уточнив Кириленко.

Більш детальну інформацію він обіцяв повідомити згодом.

Зранку, 19 липня, росіяни також обстріляли місто. Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що росіяни вдарили по заводах.

— Нищать нашу промисловість, – зазначив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Краматорська міська рада

Фото: Павло Кириленко