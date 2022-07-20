Липень, 20 в 19:32

Внаслідок обстрілу Харкова загинуло троє людей, серед яких був і 13-річний хлопчик. Стан 15-річної сестри померлого підлітка тяжкий. Постраждалі перебувають у лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, російські війська весь день обстрілюють міста та села області з артилерії та ракетних систем залпового вогню.

– Росіяни здійснюють справжній терор, свідомо обстрілюючи мирне населення. Успіхів на фронті вони не мають, тому все, що їм залишається, це “вести бій” із беззахисними дітьми, – вважає очільник Харківської ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожих обстрілів п’ятеро мирних жителів поранені в Чугуївському районі. У Богодухівському районі загинув чоловік, ще двоє жителів поранені. В Ізюмському районі також поранена одна людина.

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