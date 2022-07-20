Армія РФ намагається штурмувати у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС

Липень, 20 в 18:50

Російська армія намагається вести штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської теплової електростанції. Досі тривають бойові дії, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку бойовими діями ворог намагається створити сприятливі умови, щоб встановити контроль над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС.

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Російська армія здійснює обстріли у районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. Ворог завдав авіаційних ударів по Покровському.

На Слов’янському напрямку російські війська намагаються бити із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював з артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Російська армія завдала ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом.