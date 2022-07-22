Зеленський створив нову військову адміністрацію в Запорізькій області

Липень, 22 в 19:00

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про створення Приморської міської військової адміністрації в Запорізькій області.

Про це йдеться в указі №525/2022, оприлюдненому на сайті глави держави. Згідно з документом, нова військова адміністрація створюється у Бердянському районі.

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Генеральному штабу Збройних сил України, Запорізькій ОДА доручили вжити заходів, пов’язаних зі створенням нової військової адміністрації.

Варто зазначити, що Приморськ перебуває на березі Азовського моря – між Бердянськом і Мелітополем. Після початку повномасштабної війни в Україні опинився під контролем російської армії.