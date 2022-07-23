Липень, 23 в 15:49

Російські ракети не влучили в сховище зерна в Одеському морському торговому порту. Про це заявила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня Гуменюк.

За її словами, поранених мирних жителів та значних руйнувань внаслідок обстрілів порту немає. Ворожі ракети вдарили по насосній станції, де спалахнула незначна пожежа.

Вибухи в Одесі пролунали під час повітряної тривоги в області. У МЗС України відреагували на ракетний удар по Одесі.

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