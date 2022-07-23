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Факти / Надзвичайні події

Ракети не влучили по сховищу зерна в Одеському порту: пожежа виникла на насосній станції

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Одеський порт
Фото: Depositphotos

Російські ракети не влучили в сховище зерна в Одеському морському торговому порту. Про це заявила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня Гуменюк.

За її словами, поранених мирних жителів та значних руйнувань внаслідок обстрілів порту немає. Ворожі ракети вдарили по насосній станції, де спалахнула незначна пожежа.

Вибухи в Одесі пролунали під час повітряної тривоги в області. У МЗС України відреагували на ракетний удар по Одесі.

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