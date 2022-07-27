Вимагав 10 тис. грн за “звільнення українського військового з полону”: у Києві викрили шахрая

Липень, 26 в 22:04

У Києві викрили 37-річного чоловіка, який під приводом “визволення українського військового з полону” заволодів грошима його дружини. Коли зловмисник відбував покарання в Одеській виправній колонії, то побачив у соцмережах повідомлення про розшук нашого захисника.

Родина бійця пропонувала винагороду за інформацію про місцеперебування зниклого військового ЗСУ. Ділок зателефонував дружині воїна та заявив, що її чоловік начебто перебуває у полоні.

Зараз дивляться

Шахрай пообіцяв жінці за 10 тис. грн врятувати військового та вивезти бійця на підконтрольну територію України. Його дружина довірилась зловмиснику та надіслала на банківську карту аванс, проте після цього правопорушник перестав виходити на зв’язок.

У виправній колонії у камері шахрая під час обшуків вилучили мобільний телефон та SIM-карту, з якої він телефонував дружині військового. Уродженцю Донецької області повідомили про підозру (за ч. 2 ст. 190 КК України). Наразі слідство триває.