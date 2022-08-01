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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у центрі Одеси: рятувальники загасили займання пам’ятки архітектури

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Пожежа у центрі Одеси
Фото: ДСНС

В Одесі 1 серпня близько 9.30 спалахнула пожежа в п’ятиповерховому будинку з мансардним поверхом по вулиці Катерининській, 35. Це місцева пам’ятка архітектури – прибутковий будинок Шестопала-Чернігова (1912).

Оновлено о 16.00. Бійці ДСНС о 15.20 ліквідували пожежу на площі 500 кв. м.

14.29. Вже більше трьох годин 95 рятувальників за підтримки 22 одиниць спецтехніки ДСНС намагаються ліквідувати займання у житловому будинку у самому центрі Одеси.

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Складність гасіння полягає у тому, що через планування мансарди вони не мають доступу до всіх приміщень.

З будинку евакуйовано 30 мешканців, попередньо постраждалих та загиблих немає.

О 12.48 пожежу вдалося локалізувати на площі 500 кв. м. Гасіння пожежі триває.

Пожежа у центрі Одеси
Пожежа у центрі Одеси
Пожежа у центрі Одеси
Пожежа у центрі Одеси
Пожежа у центрі Одеси: рятувальники загасили займання пам’ятки архітектури / 2 фотографии

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Джерело: ДСНС
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